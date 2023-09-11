На телеканале «Пятница!» продолжается третий сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова — «Битва шефов» в новом интерактивном формате. Главные шефы страны встретятся и соберут себе команды поваров.

Повар из Барнаула пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова. "Битва Шефов". Кастинг. Анастасия Ильиных