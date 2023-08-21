Altapress.ru вспоминает как барнаульские девушки рвались на шоу "Холостяк"

В 2014 году в Барнауле проходил кастинг третьего сезона реалити-шоу "Холостяк". Всего в отборе участвовало около 150 девушек.

Кастинг проходил в два этапа. Сначала девушки заполнили анкету. Затем их пригласили на беседу один на один с кастинг-менеджером.

Девушкам предлагали любым способом "проявить свою индивидуальность". Больше всего удивили участницы, которые в платьях садились на шпагат или вставали на мостик.

О проекте

"Холостяк" — российский аналог американского проекта The Bachelor. В каждом выпуске главный герой сезона, встречается с одной или сразу несколькими девушками. Свидания проходят в разных местах — в ресторане, в бассейне, на корабле, на вилле и так далее. Во время встреч девушки должны понравиться холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток. Каждую неделю из шоу выбывает одна девушка. Программа транслируется на канале ТНТ.

Также несколько лет назад зрители удивились, когда Беременная 16-летняя любовница состоятельного мужчины из Барнаула снялась в реалити-шоу.

А 3 года назад на шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1" выступал Евгений Трофимов из Барнаула. Он рассчитывал, что после проекта границы его творчества расширятся и он найдет своего зрителя. Но к сожалению Евгению не хватило одного балла для прохождения дальнейших ступеней.