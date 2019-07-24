«Прекрасную леди» Виторгана в бикини обсуждают в сети

«Не впускай в свое утро тревогу. Выдохни, не суетись. Здесь и сейчас. И не ровняйся», подписала снимок Нинидзе.
«Сладкая крошка», «Фото — милый лягушонок», «Стройняшка», «Красавица Нино. Слова в тему», «Фигурка, ммм», «Прекрасная леди», — восхитились подписчики 28-летней актрисы.
Хотя Нино сопроводила фото геолокацией «Москва», ранее ее заметили на отдыхе в Одессе вместе с Максимом Виторганом.
Первые слухи о романе пары появились в начале июля. Позже Виторган косвенно подтвердил отношения с молодой актрисой, опубликовав в соцсети ее снимок в день рождения, пишет mail.ru.
Виторган в июне 2019 года оформил развод с телеведущей Ксенией Собчак, у которой роман с известным режиссером Константином Богомоловым. Звездные супруги объявили о расставании в марте.
Нинидзе была замужем за 39-летним актером и режиссером Кириллом Плетневым. О том, что Нино подала документы на развод, стало известно в начале мая.