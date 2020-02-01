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«Приносит баснословные доходы»: барнаулец продает «денежный камень» за 63 млн рублей

Житель Барнаула продает «денежный камень». Продавец отмечает, что это «намоленный и начитанный, мощно заряженный каменюка». Объявление разместили на сайте avito.ru.

Камень, который продает барнаулец.
Камень, который продает барнаулец.
avito.ru

«Если купите значит помогает, приносит баснословные доходы, надо только носить с собой и верить», — заявляет автор объявления.

Он добавляет, что камень мощный, а в подарок покупатель получит батарейку.

«Кто не верит, не звоните и не пишите, помогает только богатым людям, откуда у бедных столько денег, чтобы купить его», — иронизирует барнаулец.

Любой желающий может приобрести этот камень за 63 млн рублей.

Напомним, ранее другой барнаулец за 550 тысяч рублей продавал кусок монтажной пены в виде головы Годзиллы

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