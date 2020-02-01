«Приносит баснословные доходы»: барнаулец продает «денежный камень» за 63 млн рублей

«Если купите значит помогает, приносит баснословные доходы, надо только носить с собой и верить», — заявляет автор объявления.
Он добавляет, что камень мощный, а в подарок покупатель получит батарейку.
«Кто не верит, не звоните и не пишите, помогает только богатым людям, откуда у бедных столько денег, чтобы купить его», — иронизирует барнаулец.
Любой желающий может приобрести этот камень за 63 млн рублей.
Напомним, ранее другой барнаулец за 550 тысяч рублей продавал кусок монтажной пены в виде головы Годзиллы