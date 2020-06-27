Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июня 29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Лайт

Продюсер Макс Фадеев показал фото после похудения на 100 кило и поразил россиян

Известный продюсер Максим Фадеев опубликовал на своей странице в Instagram фото после похудения, заявив, что сбросил 100 килограммов.

Похудение. Вес.
Похудение. Вес.
СС0

«Всем мир! Это мои шорты… минус 100!», — написал продюсер.

Фадеев также пообещал, что вскоре расскажет о своей методике похудения.

Пользователи сети, в свою очередь, выразили свое восхищение силой воли продюсера.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость