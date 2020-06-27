Продюсер Макс Фадеев показал фото после похудения на 100 кило и поразил россиян

«Всем мир! Это мои шорты… минус 100!», — написал продюсер.
Фадеев также пообещал, что вскоре расскажет о своей методике похудения.
Пользователи сети, в свою очередь, выразили свое восхищение силой воли продюсера.
Известный продюсер Максим Фадеев опубликовал на своей странице в Instagram фото после похудения, заявив, что сбросил 100 килограммов.
«Всем мир! Это мои шорты… минус 100!», — написал продюсер.
Фадеев также пообещал, что вскоре расскажет о своей методике похудения.
Пользователи сети, в свою очередь, выразили свое восхищение силой воли продюсера.
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