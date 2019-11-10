Продюсер проговорился о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Андрей Разин разместил в своем Instagram видео с Анастасией, под которым сообщил информацию, поступившую из источника, ранее контактировавшего с врачом актрисы.
«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку» — рассказал продюсер.
Разин сообщил, что источник сейчас не контактирует с Заворотнюк, но поступающая от него информация дает понять, что ей становится лучше.
«Мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам», — комментирует Разин.
Ранее дочь Заворотнюк Анна рассказала, что ее семья не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, и поэтому не разговаривает с журналистами. Дочь Заворотнюк также написала, что семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, а остальное — неважно.
С августа в сети ходят слухи о тяжелой болезни Заворотнюк. Актриса отменила спектакли со своим участием и не появляется на публике.