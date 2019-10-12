Дочь Заворотнюк рассказала, почему семья не комментирует информацию о состоянии актрисы

В комментарии, скрин которого приводит агентство, дочь Заворотнюк также написала, что семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, а остальное — неважно.
Ранее сообщалось, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк прервала молчание и впервые опубликовала в ее официальном аккаунте в Instagram информацию о состоянии здоровья.
Родные актрисы поблагодарили всех неравнодушных людей за оказанную поддержку и сочувствие, опровергли информацию о том, что Анастасия находится в состоянии сопора (угнетенное состояние сознания, когда больной не реагирует на окружающую обстановку) и попросили журналистов не лезть в частную жизнь.