Дочь Заворотнюк рассказала, почему семья не комментирует информацию о состоянии актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram рассказала, что ее семья не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, и поэтому не разговаривает с журналистами. Так девушка ответила одному из комментаторов, пишет РИА Новости.