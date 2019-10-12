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Жизнь

Дочь Заворотнюк рассказала, почему семья не комментирует информацию о состоянии актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram рассказала, что ее семья не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, и поэтому не разговаривает с журналистами. Так девушка ответила одному из комментаторов, пишет РИА Новости.

Телефон. Instagram.
Телефон. Instagram.
СС0

В комментарии, скрин которого приводит агентство, дочь Заворотнюк также написала, что семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, а остальное — неважно.

Ранее сообщалось, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк прервала молчание и впервые опубликовала в ее официальном аккаунте в Instagram информацию о состоянии здоровья.

Родные актрисы поблагодарили всех неравнодушных людей за оказанную поддержку и сочувствие, опровергли информацию о том, что Анастасия находится в состоянии сопора (угнетенное состояние сознания, когда больной не реагирует на окружающую обстановку) и попросили журналистов не лезть в частную жизнь.

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