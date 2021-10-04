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Пронзительным танцем заворожил жюри алтайский дуэт в шоу на ТНТ

В очередном выпуске шоу «Новые танцы» на ТНТ с номером выступили брат и сестра Айхан и Агая Шинжины.

Айхан и Агая.
Айхан и Агая.
пресс-служба ТНТ

Перед выступлением показали небольшой ролик, в котором танцовщики вкратце на фоне гор рассказали о своей родине. Сам танец буквально очаровал судей.

«Я перематывала несколько раз и смотрела с восхищением на вас, вы можете довести до мурашек и до слез от восхищения, как же красиво», — пишут восторженные комментарии в соцсетях.

В итоге члены жюри единогласно решили отдать дуэту путевку в следующий этап.

Кстати, Айхан Шинжин уже становился участником шоу «Танцы» на ТНТ, а также принимал участие в съемке клипа группы Artik & Asti. Живет и работает в Москве.

Ранее altapress.ru писал, что иллюзионист и менталист родом из Алтайского края Илья Ларионов стал ведущим «Битвы экстрасенсов».

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