Пропавшая в мексиканских джунглях российская актриса объяснила свое исчезновение

«Мне необходимо было освободиться и набраться сил <…> Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами. <…> Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой, меня уже ждала машина, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка „silence“ (молчание). В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить», — написала актриса в соцсети.

Ранее представитель актрисы Ян Трунцев сообщил, что актриса пропала в мексиканском Канкуне, где сейчас живет, пишет bfm.ru.

Он сообщил, что пишет и звонит Андрейченко, но звонки не проходят ни на российский, ни на американский номера артистки. Трунцев рассказал телеканалу «360», что пытается связаться с сыном Андрейченко, но мужчина живет в Швейцарии и может не знать о состоянии актрисы.

Наталье Андрейченко 63 года. На ее счету десятки ролей, в том числе в кинолентах «Сибириада», «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда».

Исполнение главной роли в легендарном фильме «Мэри Поппинс, до свидания» принесло Андрейченко огромную популярность.

Ранее сообщалось, что в джунглях Перу потерялась телеведущая и звезда «Дома-2» Виктория Боня.