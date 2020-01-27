Российская «Мэри Поппинс» пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко, гостившая у подруги в Канкуне (Мексика), перестала выходить на связь, сообщил в социальных сетях PR-директор артистки Ян Трунцев.

Андрейченко не выходит на связь уже больше суток.

«В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон… (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем», — написал Трунцев.

Он сообщил, что пишет и звонит Андрейченко, но звонки не проходят ни на российский, ни на американский номера артистки. Трунцев рассказал телеканалу «360», что пытается связаться с сыном Андрейченко, но мужчина живет в Швейцарии и может не знать о состоянии актрисы.

Наталье Андрейченко 63 года. На ее счету еще десятки ролей, в том числе в кинолентах «Сибириада», «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда», пишет znak.com.

Исполнение главной роли в легендарном фильме «Мэри Поппинс, до свидания» принесло Андрейченко огромную популярность.

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