Умер режиссер фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"

Он умер в Покровской больнице 13 марта. О дате и месте похорон киностудия обещает сообщить дополнительно.

Леонид Квинихидзе родился в Ленинграде 21 декабря 1937 года. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на Центральной и Ленинградской студиях документальных фильмов, на "Ленфильме" и "Мосфильме".

Известность к режиссеру пришла с экранизацией романа Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" (1973). Также популярны и музыкальные фильмы Квинихидзе: "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня", "Мэри Поппинс, до свидания!".