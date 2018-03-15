Умер режиссер фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"

Кинорежиссер и сценарист Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни, сообщают РИА Новости.
Он умер в Покровской больнице 13 марта. О дате и месте похорон киностудия обещает сообщить дополнительно.
Леонид Квинихидзе родился в Ленинграде 21 декабря 1937 года. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на Центральной и Ленинградской студиях документальных фильмов, на "Ленфильме" и "Мосфильме".
Известность к режиссеру пришла с экранизацией романа Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" (1973). Также популярны и музыкальные фильмы Квинихидзе: "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня", "Мэри Поппинс, до свидания!".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.