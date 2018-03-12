В Москве скончался Олег Табаков

Олега Табакова госпитализировали 27 ноября с диагнозом сепсис. Чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов, его ввели в искусственную кому. Позже сообщили, что он пришел в себя, но никого не узнает.

12 марта родные приняли решение отключить от системы жизнеобеспечения, потому что организм Олега Табакова слишком ослабел. Аппараты выключили примерно в 16.00 по московскому времени, пишет Федеральное агентство новостей.

Олег Павлович Табаков — советский и российский актер, режиссер и педагог. Родился в Саратове 17 августа 1935 года. Свое детство будущий актер и худрук провел в коммунальной квартире.

В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ и был одним из лучших студентов. Табаков стал одним из основателей театра "Современник". Он много играл в кино: "Живые и мертвые", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Человек с бульвара Капуцинов", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев". Еще Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильме "Трое из Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино".