В Москве скончался Олег Табаков

На 83 году жизни умер российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. "Узнай все" добавляет, что актера отключили от системы жизнеобеспечения по решению его семьи: организм Олега Табакова слишком ослаб. Информацию о смерти народного артиста СССР Олега Табакова подтвердили в пресс-службе МХТ имени Чехова, пишут "Известия".
Олега Табакова госпитализировали 27 ноября с диагнозом сепсис. Чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов, его ввели в искусственную кому. Позже сообщили, что он пришел в себя, но никого не узнает.
12 марта родные приняли решение отключить от системы жизнеобеспечения, потому что организм Олега Табакова слишком ослабел. Аппараты выключили примерно в 16.00 по московскому времени, пишет Федеральное агентство новостей.
Олег Павлович Табаков — советский и российский актер, режиссер и педагог. Родился в Саратове 17 августа 1935 года. Свое детство будущий актер и худрук провел в коммунальной квартире.
В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ и был одним из лучших студентов. Табаков стал одним из основателей театра "Современник". Он много играл в кино: "Живые и мертвые", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Человек с бульвара Капуцинов", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев". Еще Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильме "Трое из Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино".
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