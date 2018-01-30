Состояние Олега Табакова врачи оценивают как "крайне тяжелое"

Состояние Олега Табакова медики оценивают как крайне тяжелое. Врач-анестезиолог поддерживает у Табакова состояние глубокой седации, речь может идти об отказе головного мозга, сообщает портал Life.ru.
Об ухудшении состояния артиста сообщалось неоднократно, но родственники Олега Табакова эту информацию опровергали.
Народный артист СССР был госпитализирован 27 ноября прошлого года — у него обнаружили сепсис и "синдром глубокого оглушения". Об отрицательном прогнозе для 82-летнего Табакова также говорили в начале января, пишет ura.ru.
Справка
Олег Табаков — народный артист СССР, лауреат государственных премий СССР и России, обладатель многочисленных театральных и кинонаград, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России, пишет "Росбалт".
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