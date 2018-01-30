Состояние Олега Табакова врачи оценивают как "крайне тяжелое"

Об ухудшении состояния артиста сообщалось неоднократно, но родственники Олега Табакова эту информацию опровергали.

Народный артист СССР был госпитализирован 27 ноября прошлого года — у него обнаружили сепсис и "синдром глубокого оглушения". Об отрицательном прогнозе для 82-летнего Табакова также говорили в начале января, пишет ura.ru.

Справка

Олег Табаков — народный артист СССР, лауреат государственных премий СССР и России, обладатель многочисленных театральных и кинонаград, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России, пишет "Росбалт".