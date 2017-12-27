СМИ: Олега Табакова ввели в состояние искусственной комы

Он находится в состоянии медикаментозной седации. К такой мере прибегают для того, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов, сообщили врачи.

Сообщалось, что состояние Табакова остается стабильно тяжелым, пишут "Известия".

Он был доставлен в больницу 27 ноября. У него диагностировали сепсис и "синдром глубокого оглушения". Актеру также была проведена трахеостомия, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

МХТ им. Чехова под руководством Олега Табакова отменил в декабре спектакли с его участием.