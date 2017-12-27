СМИ: Олега Табакова ввели в состояние искусственной комы

Госпитализированного актера и режиссера Олега Табакова ввели в состояние искусственной комы, сообщает РЕН ТВ.
Он находится в состоянии медикаментозной седации. К такой мере прибегают для того, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов, сообщили врачи.
Сообщалось, что состояние Табакова остается стабильно тяжелым, пишут "Известия".
Он был доставлен в больницу 27 ноября. У него диагностировали сепсис и "синдром глубокого оглушения". Актеру также была проведена трахеостомия, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
МХТ им. Чехова под руководством Олега Табакова отменил в декабре спектакли с его участием.
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