В Москве Олег Табаков попал в реанимацию

В Москве госпитализирован с воспалением легких актер Олег Табаков, сообщил РБК его старший сын Антон.
Ранее младший сын артиста Павел сообщил Агентству городских новостей "Москва", что Табаков проходит плановое стоматологические обследование.
Представители Первой градской больницы рассказали РИА Новости, что актер был помещен в шестое отделение реанимации.
У него после обследования диагностировано воспаление легких.
В свою очередь в пресс-службе "Табакерки" заявили "Интерфаксу", что Табаков проходит плановое обследование, о реанимации речи не идёт.
"Все нормально, Олег Павлович проходит плановое обследование по направлению стоматология, ни о какой реанимации речи не идет. Он находится в ОАО "Медицина", это клиника Союза Театральных деятелей, для проведения качественного обследования", - сказали в пресс- службе "Табакерки".
В свою очередь на сайте МХТ говорится, что спектакль "Юбилей ювелира", поставленный к 80-летию Табакова, в котором он исполняет главную роль, 29 ноября отменен. Причины отмены спектакля не объясняются.
В сентябре 82-летнему Табакову перед спектаклем вызывали "скорую", но тогда в театре это объяснили приступом зубной боли, а позже сообщили, что режиссер чувствует себя нормально.
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