В Москве Олег Табаков попал в реанимацию

Ранее младший сын артиста Павел сообщил Агентству городских новостей "Москва", что Табаков проходит плановое стоматологические обследование.

Представители Первой градской больницы рассказали РИА Новости, что актер был помещен в шестое отделение реанимации.

У него после обследования диагностировано воспаление легких.

В свою очередь в пресс-службе "Табакерки" заявили "Интерфаксу", что Табаков проходит плановое обследование, о реанимации речи не идёт.

"Все нормально, Олег Павлович проходит плановое обследование по направлению стоматология, ни о какой реанимации речи не идет. Он находится в ОАО "Медицина", это клиника Союза Театральных деятелей, для проведения качественного обследования", - сказали в пресс- службе "Табакерки".

В свою очередь на сайте МХТ говорится, что спектакль "Юбилей ювелира", поставленный к 80-летию Табакова, в котором он исполняет главную роль, 29 ноября отменен. Причины отмены спектакля не объясняются.

В сентябре 82-летнему Табакову перед спектаклем вызывали "скорую", но тогда в театре это объяснили приступом зубной боли, а позже сообщили, что режиссер чувствует себя нормально.