В Москве скончался актер сериалов "Склифосовский" и "Универ"

12 марта в Москве на 50-м году жизни скончался актер Олег Граф, получивший широкую известность благодаря многочисленным российским сериалам.
О причинах смерти артиста пока не сообщается, пишет НСН.
Представители российской молодежи могли видеть Графа в сериале "Универ: Новая общага", а также он снялся в ряде других многосерийных отечественных фильмов. Он снимался в сериалах "Склифосовский", "Как я стал русским", "Психологини" и "Гостиница "Россия".
Граф в основном исполнял роли второго плана. Актер играл в таких фильмах и сериалах, как "Дело врачей", "Пятая стража", "Требуется вождь", "Сельский учитель", "Ложь во спасение" и других. Его героями часто были врачи, эксперты-криминалисты и бухгалтеры. В документальном фильме "Освобождение Европы" Граф сыграл 33-го президента США Гарри Трумэна, а в ленте "Нулевая Мировая" — Николая I.
Граф также был занят в постановках Театра на Бутырке. Он режиссировал спектакли "Про непослушного Зайчонка", "Олимпиада" и "Воспитанница", пишет Lenta.ru.
Олег Граф родился в Москве в 1968 году. Известный артист закончил театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии, пишет moika78.ru.
Долгое время Олег Граф не работал в кино и театре из-за сложного положения в разваливающемся Советском Союзе. В профессию артист вернулся только в 2013 году.
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