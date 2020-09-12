«Прости за все былое»: российский рэпер и борец с болью в горле Тимати снова свободен

«Как бы это ни было печально для вас и наших близких. Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», — написала модель в своем Instagram.
Решетова назвала годы отношений с Тимати прекрасными и отметила, что они были «лучшими друзьями, любовниками, партнерами». Модель уточнила, что рассталась с рэпером этим летом.
«Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу», — подытожила Анастасия.
Как рассталась семейная пара
Первые слухи о разрыве Тимати и Решетовой появились в июле, когда пара отправилась отдыхать в разные страны: Настя — в Сен-Тропе к отцу рэпера, а сам артист с дочкой Алисой и мамой — в Грецию, пишет «Леди Мэйл».
Напомним, Решетова и Тимати подтвердили роман в 2015 году, познакомилась пара в 2014 году. В октябре 2019 года у них родился сын Ратмир.
Анастасия неоднократно давала повод слухам о помолвке с музыкантом и называла его мужем. До этого рэпер встречался с другой моделью, Аленой Шишковой, от которой у него дочь Алиса.