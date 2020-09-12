Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 сентября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Лайт

«Прости за все былое»: российский рэпер и борец с болью в горле Тимати снова свободен

24-летняя Анастасия Решетова объявила о расставании с 37-летним рэпером Тимати. В инстаграме модель опубликовала несколько снимков с экс-возлюбленным, в посте к которым сделала заявление о разрыве.

Тимати в клипе "Гучи"
Тимати в клипе "Гучи"
Скрин с видео

«Как бы это ни было печально для вас и наших близких. Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», — написала модель в своем Instagram.

Решетова назвала годы отношений с Тимати прекрасными и отметила, что они были «лучшими друзьями, любовниками, партнерами». Модель уточнила, что рассталась с рэпером этим летом.

«Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу», — подытожила Анастасия.

Как рассталась семейная пара

Первые слухи о разрыве Тимати и Решетовой появились в июле, когда пара отправилась отдыхать в разные страны: Настя — в Сен-Тропе к отцу рэпера, а сам артист с дочкой Алисой и мамой — в Грецию, пишет «Леди Мэйл».

Тимати в клипе &quot;Помнишь&quot;, посвященном Ратмиру Шишкову
Тимати в клипе «Помнишь», посвященном Ратмиру Шишкову
Скрин с видео

Напомним, Решетова и Тимати подтвердили роман в 2015 году, познакомилась пара в 2014 году. В октябре 2019 года у них родился сын Ратмир.

Анастасия неоднократно давала повод слухам о помолвке с музыкантом и называла его мужем. До этого рэпер встречался с другой моделью, Аленой Шишковой, от которой у него дочь Алиса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость