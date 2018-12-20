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Путин сказал, что как честный человек он должен жениться

«Когда вы женитесь и на ком?», — спросил 20 декабря корреспондент Life News у Владимира Путина во время ежегодной пресс-конференции с президентом России. Путин в ответ парировал: «А вы женаты?», пишет «Интерфакс».

Владимир Путин на пресс-конференции. 2018 год.
Владимир Путин на пресс-конференции. 2018 год.
kremlin.ru

Журналист ответил, что у него есть жена. Тогда президент отшутился, что хотелось бы и ему быть женатым: «Как порядочный человек, я когда-то должен жениться».

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