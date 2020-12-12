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Пьяная блонди: Анна Семенович рассказала о выступлении «подшофе» с «Блестящими»

Российский актриса и телеведущая Анна Семенович в эфире YouTube-шоу «Бар в большом городе» призналась в том, что выходила на сцену пьяной в составе группы «Блестящие».

Анна Семенович.
Анна Семенович.
Instagram Анны Семенович.

По словам артистки, участницам группы запрещали на ночь отключать мобильные телефоны. Однажды во время гастролей она пошла на свидание с мужчиной, с которым они сильно выпили.

Когда Семенович была уже пьяной, ей позвонили и сказали срочно приезжать на выступление, пишет Lenta.ru.

Анна одевалась и красилась прямо в такси.

«Прибегаю в гримерку и думаю: „Ну выпью еще бокальчик, чтоб мне совсем было весело на сцене“. И это была ошибочка. Выхожу и понимаю, что у меня реальные „вертолеты“», — рассказала Семенович.

О своем состоянии девушка предупредила коллег Ксению Новикову и Юлию Ковальчук. В итоге ей пришлось все выступление держаться за Новикову.

Пухляш

Не так давно заринский танцор Дмитрий Красилов, популярность которого взлетела после участия в клипе группы Little big, выложил в instagram довольно дерзкое видео с Анной Семенович.

На нем на вопрос Анны «Какие тебе больше женщины нравятся: худые или с формами?» он потерся лицом прямо о ее декольте.

Семенович такого наглого обращения не потерпела и дала алтайскому танцору парочку легких «тумаков».

«Честно, Анна, я давно мечтал об этом!» — признался Красилов.

Позже в сторис Семенович кокетливо пожаловалась, что Пушляш «нахал» и «в самое святое залез носом своим».

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