«Давно мечтал об этом»: алтайский «Пухляш» потерся лицом о грудь Семенович, за что получил по голове

Заринский танцор Дмитрий Красилов, популярность которого взлетела после участия в клипе группы Little big, продолжает пересекаться с российскими звездами на своем творческом пути. На днях он выложил в instagram довольно дерзкое видео с Анной Семенович.

На нем на вопрос Анны «Какие тебе больше женщины нравятся: худые или с формами?» он потерся лицом прямо о ее декольте.

Семенович такого наглого обращения не потерпела и дала алтайскому танцору парочку легких «тумаков». «Честно, Анна, я давно мечтал об этом!» — признался Красилов.

Позже в сторис Семенович кокетливо пожаловалась, что Пушляш «нахал» и «в самое святое залез носом своим». «Давайте напишем ему в комментариях, что с девушками надо обращаться очень уважительно. Будем учить малышей-мужчин вести себя по-взрослому», — обратилась певица к подписчикам.

Красилов сейчас особенно нарасхват — он снимается в рекламе, в сериалах, за что попал в рейтинг Forbes. На его страничку в Instagram подписаны почти 200 тыс. человек.