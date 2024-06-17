«Ракушек мне привези и пальму» - какие вещи принесут знакам Зодиака удачу

P.S. Это общая информация, которая связана с Вашим асцендентом в натальной карте.

У каждого появлялись хоть раз мысли, что пора менять что-то в своей жизни. И в первую очередь – нужно начать с себя! У каждого знака Зодиака в этом году есть отличная возможность привлечь к себе успех с помощью определенных вещей в своем гардеробе. За визуальное восприятие человека отвечает асцендент в его натальной карте. По этим же критериям людей оценивает и удача. Именно поэтому в данном материале Altapress.ru расскажет, какой знак Зодиака должен покупать брендовые вещи, а кто может просто подстричь волосы, чтобы жизнь наладилась в 2024 году.

Овен

Настоятельно рекомендуем уравновешивать свой характер и настрой одеждой и аксессуарами спокойных оттенков, это могут быть зеленые и синие цвета с акцентами красного – главного цвета этого знака, или горчичного. Для девушек удачным будет мужской стиль – это обязательно брючные костюмы.

Телец

Избегайте серебра – оно принесет неудачи в деловых отношения и личной жизни. Простые фасоны одежды, спокойные цвета станут путеводителем в мир процветания и достатка. Девушкам рекомендуется подчеркивать свою женственность – носить платья, распустить волосы, но при это образ должен быть комфортным (ни что не должно сковывать движения и «зажимать теленка»).

Близнецы

Для этого знака удачными станут светлые оттенки, особенно молочный и голубой. Саму одежду стоит выбирать формата оверсайз. Дополнить спортивный образ можно кепками.

Футболки. unsplash.com

Рак

Здесь царит романтика: нежные цвета будут просто незаменимы! Девушки должны отдавать предпочтение платьям с рюшами, свободным юбкам из легкой ткани. Не забываем и про аксессуары – они должны быть в стиле минимализм, чтобы смотрелось все гармонично. Главное – не перестараться!

Лев

Этому знаку удача благоволит в драгоценных украшениях. Если нет возможности надеть золотые сережки или браслет – добавляем в образ одежду золотого цвета. В данном случае правило «чем больше – тем лучше» не сработает, поэтому с умом подходим к выбору своего имиджа.

Дева

Обращаем внимание на пастельные оттенки, а украшения выбираем со смыслом, которые что-то для Вас значат. К этому всему добавляем одежду разных времен, например, модные современные джинсы с потрепанной винтажной рубашкой в стиле 90-х. Основное правило – прислушиваться к своему настроению.

Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности. CC0

Весы

Противопоказан черный цвет! Лучше смотрим в сторону благородных изумрудных или темно-зеленых деталей. Яркие цвета тоже не рекомендованы. Можно добавить одежду с необычным фасоном, с акцентными деталями, но не забываем про сдержанность.

Скорпион

Для этого знака черный цвет наоборот станет знаковым, но только тогда, когда человек из невзрачного пятна сделает яркий образ. Девушкам можно обратить вникание на массивные украшения и сумки.

Стрелец

Брендовые вещи? Да, да, и еще раз да! Чем ярче и качественнее, тем шанс привлечь удачу все ближе. Уделяем внимание своей внешности, и акцент делаем на фиолетовом цвете.

Бандажное платье. Wildberries

Козерог

Больше темных цветов – это оттенки коричневые и роскошный бордовый. К удивлению положительную роль сыграет и серый цвет, который заиграет новыми красками на козероге, поскольку сработает как личный талисман знака. Основа - строгость в стиле.

Водолей

Особенной вещью для Вас станет яркая сумка, голубого или фиолетового цвета. В остальном – доверьтесь своей судьбе.

Рыбы

Последнему знаку необходимо вкладывать денежные средства в свою внешность: нарастить ресницы нового изгиба, изменить форму ногтей, перекраситься. В одежде акцент – на желтом цвете, не помешает и плиссированная льющаяся юбка.

Елизавета Тучкова

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