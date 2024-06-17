Время позитива. Успех зависит от того, насколько мы умеем не унывать и не негативить.
Прислушивайтесь к тому, что говорит старшее поколение.
На понедельник, вторник не планируйте важные переговоры и денежные операции. Будьте внимательны с документами.
Во вторник устройте разгрузочный день. С 17:30 планируйте только приятные дела, повторения которых желаете. То же сделайте и вечером в воскресенье.
Среда на неделе подойдет для важных дел. Особенно после 18:00. На четверг важного лучше не планировать: избавляйтесь от лишнего, отдыхайте. Не откладывайте лечение зрения на пятницу.
Специально для Козерогов: будьте помягче с членами семьи, откажитесь от роли домашнего тирана. Общайтесь со старшими своего рода. Поменьше волнуйтесь по вопросам, связанным с детьми. Расходов по ним может стать больше.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.
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