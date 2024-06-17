Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала, что изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru .

Время позитива. Успех зависит от того, насколько мы умеем не унывать и не негативить.

Прислушивайтесь к тому, что говорит старшее поколение.

На понедельник, вторник не планируйте важные переговоры и денежные операции. Будьте внимательны с документами.

Во вторник устройте разгрузочный день. С 17:30 планируйте только приятные дела, повторения которых желаете. То же сделайте и вечером в воскресенье.

Среда на неделе подойдет для важных дел. Особенно после 18:00. На четверг важного лучше не планировать: избавляйтесь от лишнего, отдыхайте. Не откладывайте лечение зрения на пятницу.

Специально для Козерогов: будьте помягче с членами семьи, откажитесь от роли домашнего тирана. Общайтесь со старшими своего рода. Поменьше волнуйтесь по вопросам, связанным с детьми. Расходов по ним может стать больше.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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