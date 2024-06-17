17 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Будьте мягче. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала, что изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru.

Рыцарь. Нейросеть.
Рыцарь. Нейросеть.
altapress.ru.

Время позитива. Успех зависит от того, насколько мы умеем не унывать и не негативить.
Прислушивайтесь к тому, что говорит старшее поколение.

На понедельник, вторник не планируйте важные переговоры и денежные операции. Будьте внимательны с документами.

Во вторник устройте разгрузочный день. С 17:30 планируйте только приятные дела, повторения которых желаете. То же сделайте и вечером в воскресенье.

Среда на неделе подойдет для важных дел. Особенно после 18:00. На четверг важного лучше не планировать: избавляйтесь от лишнего, отдыхайте. Не откладывайте лечение зрения на пятницу.

Специально для Козерогов: будьте помягче с членами семьи, откажитесь от роли домашнего тирана. Общайтесь со старшими своего рода. Поменьше волнуйтесь по вопросам, связанным с детьми. Расходов по ним может стать больше.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
День советского кино
Топ-5 маршрутов лета
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость