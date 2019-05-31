Раскаяние знатока и магистра Друзя поставили под сомнение

Бывший главред игры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, обвинивший Александра Друзя в жульничестве, не поверил в его раскаяние. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .

Бер кратко перечислил итоги заседания правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» и прокомментировал их. Особенно его задели извинения Друзя, которые, как он предположил, позволили ему остаться на посту вице-президента организации.

«Мне эти извинения кажутся неискренними. Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал», — заявил Бер.

И добавил, что рад расформированию комиссии по этике, которую ранее возглавлял Друзь.

Бер сравнил скандал с участием Друзя с проблемами, которые Первый канал испытал после объявления результатов шоу «Голос. Дети». Однако, отметил он, здесь не требуется разбирать обстоятельства дела: «Подумайте сами, какое тут может быть разбирательство? Все, что произошло, известно. По фактам разночтений нет».

Ранее Друзь принес свои извинения за скандал, связанный с попыткой подкупить Бера. В феврале главред «Кто хочет стать миллионером?» заявил, что Друзь предлагал ему долю в выигрыше взамен на выдачу вопросов к телевикторине, пишет mail.ru.

Позиция канала

Знаток «Что? Где? Когда?» Александр Друзь не вернется в эфир Первого канала. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник на телевидении.

Он уточнил, что Друзь не принес извинений за скандал Первому каналу. «Он извинился перед организацией МАК (Международная ассоциация клубов „Что? Где? Когда?“). Эта организация к ТВ и „Что? Где? Когда?“ никакого отношения не имеет», — сказал собеседник радиостанции, пишет Lenta.ru.

15 февраля Первый канал отстранил от участия в программе «Что? Где? Когда?» Александра Друзя. Вместе с ним был отстранен от участие в передаче «Кто хочет стать миллионером?» главный редактор Илья Бер.

Руководство телеканала назвало поступки обоих отстраненных неэтичными и недопустимыми.

Скандал

Ранее Илья Бер сообщил, что один из самых популярных «знатоков» Александр Друзь пытался заранее узнать у него ответы на вопросы передачи, в которой участвовал. При этом Бер заявил, что накануне съемок Друзь якобы обратился к нему с предложением поделиться деньгами в случае выигрыша главного приза — 3 млн рублей. Для этого он попросил дать список всех вопросов и ответов на них.