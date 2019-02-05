Раскрыта тайна «вирусного» яйца, сенсационно заинтриговавшего соцсети

Снимок обычного куриного яйца завоевал всеобщую популярность в Instagram в январе 2019 года и интриговал пользователей сети. Наконец раскрыта тайна «треснутого» яйца.

Фотографии удалось побить мировой рекорд по числу лайков под одним снимком — более 52 миллионов.

На днях в аккаунте появилась реклама американской некоммерческой организации (НКО), занимающейся поддержкой людей с психическими заболеваниями. Одновременно с этим создатели вирусной сенсации дали интервью The New York Times.

Владельцем самого знаменитого яйца в мире оказался британец Крис Годфри, работающий в рекламном агентстве. Он рассказал, что идея родилась почти случайно, когда в начале января он узнал о том, что рекорд по лайкам в Instagram принадлежит сестре Ким Кардашьян Кайли Дженнер.

Годфри и его помощница отказались называть суммы, которые предлагали за рекламу в аккаунте крупные бренды, пишет bfm.ru. В дальнейшем владелец яйца-рекордсмена не планирует зарабатывать деньги с помощью аккаунта. Яйцу уже дали имя Eugene (Евгений), и оно продолжит продвигать общественно значимые инициативы и НКО.

У Евгения-яйца на сегодняшний день 10 млн подписчиков.