Разбогатевшая «через зад» сибирячка рассказала, зачем постоянно показывает свою прелесть на улицах США

Анастасия Филдс, нашедшая лучшую жизнь в США, рассказала о бедном детстве в Сибири, желании достигать целей и судьбоносном 2020 годе, когда коронавирус помог получить известность, пишет « Сибдепо » со ссылкой на New York Post .

Анастасия Филдс. Блогерша, которая из Сибири уехала в США.

Анастасия родом из Сибири — из бедной семьи, проживающей в «маленьком угледобывающем городе», где «все плохо и много пьют».

Девушка призналась, что в школе ее считали «ботаном», поэтому она еще усерднее искала спасение в мире книг. И это принесло результат — в 17 лет впервые выехала из России, приняв участие в программе изучения английского языка.

«Закончила в России университет, став бакалавром маркетинга, некоторое время работала в банке, а затем получила визу США и в 2013 году переехала в Нью-Йорк. Уже в США Анастасия познакомилась со своим будущим супругом, вышла замуж и помогала мужу развивать бизнес», — отмечает издание.

Анастасия рассказала, что коронавирусный 2020 год нанес значительный удар по семейным финансам, поэтому она решила развивать свой аккаунт в Instagram и зарабатывать на этом деньги.

Сначала Анастасия писала заметки про здоровую пищу и вегетарианское питание, но вскоре поняла, что для настоящей популярности нужен серьезный маркетинговый ход — начала показывать свой зад.

«Это просто стратегия для привлечения пользователей. Я точно знаю, что люди хотят видеть», — пояснила Анастасия.

Смелая стратегия получилась успешной — девушка начала зарабатывать на аккаунте и планирует сотрудничество с известными брендами.

Прославилась Анастасия в 2020 году публикацией провокационных видео — в роликах она радовала и шокировала жителей Нью-Йорка, обнажая свой зад в публичных местах. Она успела показать свою пятую точку на фоне Центрального парка, Бруклинского моста, Тайм сквера и не только.

Самой скандальной стала фотография, сделанная в декабре 2020 года — девушка обнажила свой зад рядом с двумя полицейскими и передала горячий привет Департаменту полиции Нью-Йорка.

Это фото лайкнули 68 000 человек, число подписчиков выросло до 1,4 млн, а личностью дерзкой блогерши заинтересовались журналисты.

Анастасия отметила, что планирует и дальше публиковать провокационные фото — следующей «жертвой», скорее всего, станут нью-йоркские пожарные.

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