Разгадка тайны перевала Дятлова: российский исследователь обнаружил свидетеля гибели туристов

Российский исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил письмо в газету «Уральский рабочий» от Николая Кузьминова, который принимал участие в поисково-спасательной операции группы Дятлова.

Туристов погубили огненные шары в небе, которые на самом деле оказались испытанием ракетных двигателей с водородом и метанолом, следует из описания в письме.

Во главе группы военных

Исследователь отмечает, что Кузьминов возглавлял группу военнослужащих, которая с марта по май проводила исследования на горе, и детально описал поиски погибших при странных обстоятельствах студентов и расположение их тел.

Огненные свечения

Но большее внимание военнослужащий уделил «огненным шарам». Именно они стали причиной гибели туристов, уверен Кузьминов. Поисковики тоже видели огненные свечения в небе.

«Их вызвал из палатки дневальный, который первым заметил его на ночном небе. Через 5−6 минут разум людей помутился, и они стали расходится в разные стороны», — цитирует письмо Дегтерев, отмечая, что от повторения трагедии военных спасло то, что Кузьминов стал стрелять из пистолета в воздух.

Испытания ракет

После запроса им ответили, что в районе проходят испытания ракет.

Исследователь Дегтерев пришел к выводу, что в месте катастрофы проводились испытания ракетных двигателей на основе водорода и метилового спирта.

«Подрыв ракеты на небольшой высоте вызвал панику среди туристов. А пары метилового спирта, вызвали опьянение и дезориентацию группы. Кроме того, метанол вызывает гиперемию (переполнение кровью какого-либо органа) и отек зрительного нерва и сетчатки, которые в результате приводят к их атрофии и слепоте. Так, что все разговоры о том, что люди могли ослепнуть имеют все шансы на то, что бы быть правдой», — считает Дегтерев.

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом. Судя по всему, ночью они разрезали палатку изнутри и раздетые в мороз бросились бежать вниз по склону, где позже замерзли.

У погибших было множество необъяснимых травм, на одежде обнаружили радиацию.

Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

Чем известен Валентин Дегтерев

Исследователь прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета Ан-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников. Также у него серия исследований о «тайне перевала Дятлова».