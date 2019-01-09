Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 января -4°C
138

Разгадка тайны перевала Дятлова: российский исследователь обнаружил свидетеля гибели туристов

Российский исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил письмо в газету «Уральский рабочий» от Николая Кузьминова, который принимал участие в поисково-спасательной операции группы Дятлова.

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Soviet investigators, СС0, commons.wikimedia.org

Туристов погубили огненные шары в небе, которые на самом деле оказались испытанием ракетных двигателей с водородом и метанолом, следует из описания в письме.

Во главе группы военных

Исследователь отмечает, что Кузьминов возглавлял группу военнослужащих, которая с марта по май проводила исследования на горе, и детально описал поиски погибших при странных обстоятельствах студентов и расположение их тел.

Огненные свечения

Но большее внимание военнослужащий уделил «огненным шарам». Именно они стали причиной гибели туристов, уверен Кузьминов. Поисковики тоже видели огненные свечения в небе.

«Их вызвал из палатки дневальный, который первым заметил его на ночном небе. Через 5−6 минут разум людей помутился, и они стали расходится в разные стороны», — цитирует письмо Дегтерев, отмечая, что от повторения трагедии военных спасло то, что Кузьминов стал стрелять из пистолета в воздух.

Испытания ракет

После запроса им ответили, что в районе проходят испытания ракет.

Исследователь Дегтерев пришел к выводу, что в месте катастрофы проводились испытания ракетных двигателей на основе водорода и метилового спирта.

«Подрыв ракеты на небольшой высоте вызвал панику среди туристов. А пары метилового спирта, вызвали опьянение и дезориентацию группы. Кроме того, метанол вызывает гиперемию (переполнение кровью какого-либо органа) и отек зрительного нерва и сетчатки, которые в результате приводят к их атрофии и слепоте. Так, что все разговоры о том, что люди могли ослепнуть имеют все шансы на то, что бы быть правдой», — считает Дегтерев.

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом. Судя по всему, ночью они разрезали палатку изнутри и раздетые в мороз бросились бежать вниз по склону, где позже замерзли.

У погибших было множество необъяснимых травм, на одежде обнаружили радиацию.

Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

Чем известен Валентин Дегтерев

Исследователь прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета Ан-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников. Также у него серия исследований о «тайне перевала Дятлова».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость