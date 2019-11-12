Развод ей к лицу: поклонники не узнали Лолиту

Российская певица и телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова случайно «омолодила» Лолиту на 20 лет, опубликовав в сети новое селфи с певицей.

Орлова так сильно увлеклась фотофильтрами, что многие поклонники не сразу узнали 55-летнюю Милявскую, пишет .

«Вот бывает же такое?! Идешь в подземном паркинге, думаешь о чем-то своем… Бац! И встретил хорошего человека!», — подписала фото Орлова.

«Лолиту не узнала сразу. Супер личико», «Не узнать совсем, как похорошела», «По глазам вижу Лолита! На лицо не признал, смотрю пишут в комментах», «Лолита выглядит моложе меня! А мне 31!», «Фотошоп творит чудеса», «Парадокс — когда мы разводимся, мы становимся более привлекательными», — пишут комментаторы.

«Развод женщинам всегда к лицу», — ответила Орлова в комментариях.

Летом Лолита объявила о расставании с молодым мужем Дмитрием Ивановым, который скрывал от нее роман с другой женщиной, пишет mail.ru. Брак поп-дивы длился почти девять лет. Дмитрий Иванов моложе Лолиты на 11 лет.

После развода певица — отмечают фанаты — заметно похудела и похорошела.