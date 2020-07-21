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Рекордное число просмотров за всю историю «Евровидения» набрал клип Little Big

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты должны были представлять Россию на «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube, сообщают организаторы.

Дмитрий Красилов в клипе Little Big
Дмитрий Красилов в клипе Little Big
Скриншот видео Little Big - Uno / канал Eurovision Song Contest на YouTube

Представители «Евровидения» поздравили российскую группу и сообщили, что их клип стал самым просматриваемым видео за всю историю конкурса, набрав более 134 млн просмотров.

Предыдущий рекорд принадлежал победительнице «Евровидения-2018» — израильской певице Нетте Барзилай и ее клипу на песню «Toy» («Игрушка»). Видео тогда набрало 133 млн просмотров.

Уроженец Заринска Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big для Евровидения, восхитил иностранных блогеров и СМИ. Авторы канала FrenchBaguette сделали обзор на клип Little Big и в нем больше всего блогерам понравился танец Красилова.

На канале Wiwibloggs также появилась видео-реакция на клип российской группы. Блогеры отметили харизму «парня в голубом» и признались, что готовы смотреть на танцы Красилова целую вечность.

65-й по счету конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах, пишет polit.ru. Страна получила право на проведение конкурса после того, как в 2019 году на «Евровидении» победил нидерландец Дункан Лоуренс с песней «Arcade».

18 марта Европейский вещательный союз отменил конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса. Финал «Евровидения-2021» пройдет в Роттердаме 22 мая.

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