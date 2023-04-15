Камень-яйцо
Похожий на яйцо камень продают за три млн рублей в Москве.
По словам автора объявления, она нашла экземпляр в Тайге. Фотографии не передают сияния россыпи кристаллов внутри.
Хозяйка необычной вещицы признается, что выложила объявление ради интереса и в надежде, что кто-нибудь разъяснит ей происхождение ее находки.
С другой стороны, по ее словам, «любой товар продается, и будет ли он ваш — зависит от предложенной цены».
Идеальное яйцо
А вот в Перми продают Яйцо с большой буквы «Я» за интересную стоимость — 1 млн, 618 тыс. и 33 рубля.
По словам авторов объявления, оно идеальных пропорций. Идеальное соотношение высоты к ширине, окружности по ширине — к окружности по вертикали.
Куриное яйцо
Совершенно обычное куриное яйцо за миллион рублей продают в Тюмени. Ничего необычного. Только нарисованная маркером рожица.
Ах да, и желток в форме сердечка.
Рубль за миллион
Продавец из Москвы описал свой товар так: монета яйцо Фаберже.
Правда, выглядит она почему-то как совершенно обычный российский рубль 2008 года. Только сильно потрепанный жизнью. Зато стоит один млн рублей.
Примечательно, что в состоянии товара указано б/у.
Окаменелые яйца
В Южных краях хвастаются находками окаменелостей.
В Анапе, например, продавец уверяет, что нашел древнее яйцо. «При ударе нагревается», — отмечает он важную деталь.
Потенциальному покупателю оно обойдется в один млн рублей.
А в Севастополе продают еще одно окаменевшее яйцо, обнаруженное в горах Крыма. Всего за полмиллиона рублей.
Яйцо дракона
В Ростове продают камень под названием «яйцо дракона».
Продавец утверждает, что камень приносит благополучие и процветание его владельцу. Очевидно, не обманывает — нынешний хозяин «яйца» хочет за него 1,5 млн рублей.
Яйцо Фаберже
Венец подборки — настоящее яйцо Фаберже за 5,5 млн рублей в Москве.
Яйца Фаберже — серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже в виде пасхальных яиц. Их создавали в 1885—1917 годах по заказам Российского Императорского дома и частных покупателей.
В комплекте идет шкатулка для хранения. У продавца есть сертификат о покупке.