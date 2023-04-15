15 апреля
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Россияне хранят у себя яйца, стоящие баснословных денег

Каких только яиц не встретишь на Пасху — от драконьих до каменных. О том, какие необычные символы праздника продают в России за миллионы рублей — рассказывает altapress.ru.

Яйца, продукты, здоровое питание.
Яйца, продукты, здоровое питание.
pixabay.com/

Камень-яйцо

Похожий на яйцо камень продают за три млн рублей в Москве.

По словам автора объявления, она нашла экземпляр в Тайге. Фотографии не передают сияния россыпи кристаллов внутри.

Хозяйка необычной вещицы признается, что выложила объявление ради интереса и в надежде, что кто-нибудь разъяснит ей происхождение ее находки.

С другой стороны, по ее словам, «любой товар продается, и будет ли он ваш — зависит от предложенной цены».

Камень-яйцо.
Камень-яйцо.
«Авито»
Камень-яйцо.
Камень-яйцо.
«Авито»
Камень-яйцо.
Камень-яйцо.
«Авито»
Камень-яйцо.
Камень-яйцо.
«Авито»
Камень-яйцо.
Камень-яйцо.
«Авито»
Камень-яйцо.
Камень-яйцо.
«Авито»

Идеальное яйцо

А вот в Перми продают Яйцо с большой буквы «Я» за интересную стоимость — 1 млн, 618 тыс. и 33 рубля.

По словам авторов объявления, оно идеальных пропорций. Идеальное соотношение высоты к ширине, окружности по ширине — к окружности по вертикали.

Тумбочка.
Тумбочка.
«Авито»
Тумбочка.
Тумбочка.
«Авито»

Куриное яйцо

Совершенно обычное куриное яйцо за миллион рублей продают в Тюмени. Ничего необычного. Только нарисованная маркером рожица.

Ах да, и желток в форме сердечка.

Яйцо.
Яйцо.
«Авито»
Яйцо.
Яйцо.
«Авито»

Рубль за миллион

Продавец из Москвы описал свой товар так: монета яйцо Фаберже.

Правда, выглядит она почему-то как совершенно обычный российский рубль 2008 года. Только сильно потрепанный жизнью. Зато стоит один млн рублей.

Примечательно, что в состоянии товара указано б/у.

Монета &quot;яйцо Фаберже&quot;.
Монета «яйцо Фаберже».
«Авито»
Монета &quot;яйцо Фаберже&quot;.
Монета «яйцо Фаберже».
«Авито»
Монета &quot;яйцо Фаберже&quot;.
Монета «яйцо Фаберже».
«Авито»
Монета &quot;яйцо Фаберже&quot;.
Монета «яйцо Фаберже».
«Авито»
Монета &quot;яйцо Фаберже&quot;.
Монета «яйцо Фаберже».
«Авито»

Окаменелые яйца

В Южных краях хвастаются находками окаменелостей.

В Анапе, например, продавец уверяет, что нашел древнее яйцо. «При ударе нагревается», — отмечает он важную деталь.

Потенциальному покупателю оно обойдется в один млн рублей.

Окаменелое яйцо.
Окаменелое яйцо.
«Авито»
Окаменелое яйцо.
Окаменелое яйцо.
«Авито»
Окаменелое яйцо.
Окаменелое яйцо.
«Авито»
Окаменелое яйцо.
Окаменелое яйцо.
«Авито»

А в Севастополе продают еще одно окаменевшее яйцо, обнаруженное в горах Крыма. Всего за полмиллиона рублей.

Окаменелое яйцо.
Окаменелое яйцо.
«Авито»
Окаменелое яйцо.
Окаменелое яйцо.
«Авито»
Окаменелое яйцо.
Окаменелое яйцо.
«Авито»

Яйцо дракона

В Ростове продают камень под названием «яйцо дракона».

Продавец утверждает, что камень приносит благополучие и процветание его владельцу. Очевидно, не обманывает — нынешний хозяин «яйца» хочет за него 1,5 млн рублей.

«Авито»
«Авито»

Яйцо Фаберже

Венец подборки — настоящее яйцо Фаберже за 5,5 млн рублей в Москве.

Яйца Фаберже — серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже в виде пасхальных яиц. Их создавали в 1885—1917 годах по заказам Российского Императорского дома и частных покупателей.

В комплекте идет шкатулка для хранения. У продавца есть сертификат о покупке.

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