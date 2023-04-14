К Пасхе барнаульские магазины начали готовиться еще с 7 апреля. На прилавках представлен широкий выбор украшений — от салфеток до посуды — и угощений.
Главный гость праздничного стола — кулич. Здесь есть на любые вкус, размер и цену. Можно купить маленький, на один «кусь» всего за 34 рубля. Или же сразу килограммовый для масштабного застолья — за 169 рублей.
Одни куличи украшены цветной посыпкой, другие радуют глаз мармеладом и сухофруктами, а третьи могут похвастаться шоколадной крошкой и орехами.
Цены пасхального угощения зависят от производителя. Например, «Чудо печь» предлагает кулич всего за 89 рублей, «Татьянин двор» — 145 рублей, «Кулич пасхальный «премиум» — 213 рублей. Кстати, в магазинах они уже освящены.
В более крупных магазинах цены на куличи заметно выше — от 400 до 800 рублей. Здесь можно приобрести угощение с инжиром, имбирным пряником и сахарными цветами.
А если хочется чего-то новенького, то магазины предлагают зарубежные аналоги куличей.
- Краффин — это гибрид слоеного круассана и маффина, который пекут из сдобного дрожжевого теста. Его цена — 496 рублей.
- Панеттоне — миланский десерт, изготовленный из мягкого теста с засахаренными фруктами, изюмом и воздушным рисом. Цена — 531 рубль.
- Штоллен — традиционный немецкий кекс из сочного, тяжелого дрожжевого сдобного теста. Его обильно посыпают сахарной пудрой и добавляют пряности, изюм, орехи и цукаты. Цена — 357 рублей.
Также в магазинах можно приобрести уже готовые крашеные яйца. С наклейкой стоит 23 рубля, в краске — 28 рублей.
К праздничному столу можно добавить конфеты в виде пасхальных яиц, зефир в форме зайчиков и цыплят, букеты из сахарных цветов и имбирных пряников.
В 2023 году Пасха наступит 16 апреля.