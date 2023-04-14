14 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Недорогие продукты для Пасхи можно будет купить в Барнауле за день до праздника

Жителей Барнаула приглашают на предпасхальную ярмарку продуктов в эту субботу, 15 апреля, сообщает мэрия города.

Пасхальные куличи и сладости
Пасхальные куличи и сладости
Altapress.ru

На ярмарке горожане смогут традиционно купить мясо, масло, колбасные продукты, мясо, рыбу, кондитерские изделия, овощи и прочие товары.

На продажу их предлагают алтайские и барнаульские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Главное отличие грядущей ярмарки — на всех площадках можно будет купить ингредиенты для пасхального стола: яйца, куличи. А также продукты для выпечки: муку, изюм, цукаты, орехи и прочее.

Ярмарки развернутся на шести площадках Барнаула с 10:00 до 14:00:

  • На пр. Ленина, 71 у ТЦ «Россия»;
  • На площади Маршала Жукова;
  • На площади Народная;
  • В сквере имени Германа Титова;
  • На площадке перед бар-рестораном «Опера»;
  • В поселке Южный, на площади перед ДК «Южный».

Ранее стало известно, как правильно выбирать праздничные яйца, куличи и творожную пасху.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость