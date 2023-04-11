Электротранспорт будет ходить 16 апреля с 01:20, чтобы горожане смогли уехать домой после окончания богослужения в храмах.
В пасхальную ночь будет работать два трамвая по следующим маршрутам:
- Первый трамвай отъезжает от Покровского кафедрального собора в 01:20 и далее следует по маршруту: улица Анатолия — проспект Красноармейский — площадь Свободы (01:26) — улица Анатолия — Покровский Собор (01:34) -улица Челюскинцев — улица А. Петрова — Александро-Невский собор (02:02) — улица Антона Петрова — станция Докучаево — улица Попова — улица Власихинская — улица Малахова далее на заход в депо (улица Гридасова).
- Второй трамвай отъезжает от Александро-Невского собора в 01:20 и следует по маршруту: Александро-Невский Собор (01:20) — улица Антона Петрова — улица Северо-Западная — Дом Быта — улица Северо-Западная далее на заход в депо (проспект Коммунаров).
25 апреля, в Родительский день бесплатного подвоза к кладбищам не планируется. Горожане смогут добраться до кладбищ на общественном транспорте:
- Михайловское кладбище — маршрут 117э. Также у кладбища проходят такие маршруты без захода на него, как 113, 113к, 114, 124, 124к, 150, 151;
- Гоньбинское кладбище — маршруты 25, 32;
- Власихинское кладбище — маршруты 75, 23;
- Черницкое кладбище — маршруты 108, 104ю.