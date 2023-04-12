12 апреля
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Здоровье

Сколько можно съесть яиц на Пасху, рассказал эксперт

Переедание яиц может привести к проблемам со здоровьем.

Пасха. Яйца.
Пасха. Яйца.
altapress.ru

Норма потребления в день — 1−2 яйца. Но в Пасху можно сделать послабление.

Так, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев сказал, что можно съесть 3−4 яйца, указывает Газета.Ru. Стоит помнить, что в одном яйце содержится много холестерина — почти половина суточной нормы.

И если человек страдает нарушениями липидного обмена, дислипидемиями, то потреблять большое количество яиц чревато проблемами, предупредил эксперт.

Яйца в большом количестве могут вызвать тяжесть из-за переизбытка белка и жиров, а также приводить к серьезным проблемам у людей с патологиями желудочно-кишечного тракта, панкреатитом и холециститом.

Между тем почти 200 тыс. шоколадных яиц «умыкнул» взрослый сладкоежка. Пропажу обнаружили, когда вора остановила дорожная полиция. Мужчина использовал болгарку, чтобы проникнуть в производственный блок, чтобы похитить шоколад.

При задержании полицией вор не оказывал никакого сопротивления. Таким образом помогла спасти Пасху — так эти яйца считаются культовыми и их часто приобретают к этому празднику.

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