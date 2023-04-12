Сколько можно съесть яиц на Пасху, рассказал эксперт

Норма потребления в день — 1−2 яйца. Но в Пасху можно сделать послабление.
Так, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев сказал, что можно съесть 3−4 яйца, указывает Газета.Ru. Стоит помнить, что в одном яйце содержится много холестерина — почти половина суточной нормы.
И если человек страдает нарушениями липидного обмена, дислипидемиями, то потреблять большое количество яиц чревато проблемами, предупредил эксперт.
Яйца в большом количестве могут вызвать тяжесть из-за переизбытка белка и жиров, а также приводить к серьезным проблемам у людей с патологиями желудочно-кишечного тракта, панкреатитом и холециститом.
Между тем почти 200 тыс. шоколадных яиц «умыкнул» взрослый сладкоежка. Пропажу обнаружили, когда вора остановила дорожная полиция. Мужчина использовал болгарку, чтобы проникнуть в производственный блок, чтобы похитить шоколад.
При задержании полицией вор не оказывал никакого сопротивления. Таким образом помогла спасти Пасху — так эти яйца считаются культовыми и их часто приобретают к этому празднику.