Приближается светлый праздник Пасхи. Самое время задуматься об украшении главного символа праздника — пасхальных яйцах. Altapress.ru поручил эту задачу нейросети.

Нейросеть не просто разукрасила яйца, а отправила их в целое путешествие по Алтаю.

Они побывали в высоких горах Республики Алтай, искупались в бирюзовой Катуни и полюбовались золотыми колосьями пшеницы.

А вот Барнаул нейросеть представляет себе смутно. Тем не менее она постаралась изобразить местные дома, красно-желтые трамваи и даже Дом под шпилем.

Пасхальные яйца в представлении нейросети Altapress.ru Пасхальные яйца в представлении нейросети Altapress.ru Пасхальные яйца в представлении нейросети Altapress.ru Пасхальные яйца в представлении нейросети Altapress.ru

Ранее другая нейросеть показала, как в ее представлении выглядит Барнаул.