4 апреля
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Жизнь

Путешествие пасхальных яиц по горам и полям. Нейросеть нарисовала символ праздника по-алтайски

Приближается светлый праздник Пасхи. Самое время задуматься об украшении главного символа праздника — пасхальных яйцах. Altapress.ru поручил эту задачу нейросети.

Пасхальные яйца в представлении нейросети
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Altapress.ru

Нейросеть не просто разукрасила яйца, а отправила их в целое путешествие по Алтаю.

Они побывали в высоких горах Республики Алтай, искупались в бирюзовой Катуни и полюбовались золотыми колосьями пшеницы.

А вот Барнаул нейросеть представляет себе смутно. Тем не менее она постаралась изобразить местные дома, красно-желтые трамваи и даже Дом под шпилем.

Пасхальные яйца в представлении нейросети
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Altapress.ru
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Altapress.ru
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Altapress.ru
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Altapress.ru

Ранее другая нейросеть показала, как в ее представлении выглядит Барнаул.

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