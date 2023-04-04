Нейросеть не просто разукрасила яйца, а отправила их в целое путешествие по Алтаю.
Они побывали в высоких горах Республики Алтай, искупались в бирюзовой Катуни и полюбовались золотыми колосьями пшеницы.
А вот Барнаул нейросеть представляет себе смутно. Тем не менее она постаралась изобразить местные дома, красно-желтые трамваи и даже Дом под шпилем.
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Altapress.ru
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Altapress.ru
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Altapress.ru
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Altapress.ru
Ранее другая нейросеть показала, как в ее представлении выглядит Барнаул.