Продуктовые магазины предлагают главное пасхальное угощение на любой вкус. Основа почти у всех одинакова — вкусное сдобное или дрожжевое тесто с изюмом. А вот украшения отличаются.
Одни куличи скромно посыпаны цветной посыпкой. Другие пестреют цукатами и мармеладом в форме ягод. Куличи с названием «премиальные» могут похвастаться орехами и сухофруктами. У некоторых традиционную белую глазурь заменили на шоколадную.
Цены пасхального угощения зависят от производителя. Например, «Чудо печь» предлагает кулич всего за 89 рублей. «Татьянин двор» — 145 рублей. А самый дорогой — «Кулич пасхальный «премимум» — 213 рублей. Также магазины объявляют акции по случаю праздника.
Помимо традиционных куличей магазины предлагают различные сладости к праздничному столу. Зефир в форме зайчиков и цыплят, букеты из сахарных цветов, большие пасхальные караваи.
Имбирные пряники в этом году стали особенно популярны. На них изображают ангелов, веточки вербы, куриц-наседок и целые пасхальные пейзажи.
А вот пекарни пока не собираются выпекать угощения. Ждут следующей недели.
В 2023 году Пасха наступит 16 апреля.