10 июня
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Россиянка решила засудить Шнурова за композицию «В Питере — пить»

В Петербурге подали иск к музыканту Сергею Шнурову и «ВКонтакте» из-за песни «В Питере — пить», сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Сергей Шнуров.
Сергей Шнуров.
instagram.com/shnurovs

Тяжбу инициировала Ксения Овчинникова. Женщина послушала в соцсети композицию экс-лидера группы «Ленинград» и обнаружила два бранных выражения, упоминающиеся пять раз. В итоге ответчики нарушили закон о защите прав потребителей, поскольку Шнуров «произвел некачественную музыкальную продукцию», а «ВКонтакте» «предоставило этот некачественный контент», считает истица.

«При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка», — следует из искового заявления.

Овчинникова требует от ответчиков 1 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, пишет «Росбалт». Документы пока не приняты судом.

Факт

Песню «В Питере — пить» музыкант представил в 2016 году. К сегодняшнему дню видеоклип собрал 107 млн просмотров и стал одним из самых популярных на канале группы «Ленинград» в YouTube.

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