Российская блогерша сыграла свадьбу в Африке за бешеные деньги

30-летняя блогер и предприниматель Мария Солодар вышла замуж за 33-летнего бизнесмена из Франции по имени Джоан. Смета самой дорогой свадьбы 2021 года — 300 млн рублей, узнала « Комсомольская правда ».

Пятидневное торжество прошло в Африке. Праздник решили организовать для себя и друзей в одном из самых необычных и дорогих отелей — The Royal Livingstone на берегу реки Замбези рядом со знаменитым водопадом Виктория.

В Южную Африку для проведения свадьбы абсолютно все привозили на частных самолетах — от декора до посуды и продуктов.

В отеле установили огромную сцену. Для молодоженов пели группы «Иванушки International» «Artik&Asti», а также французские исполнители Хелена Сегара и Дэмиен Сарг — звезды основного состав мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

«Artik&Asti» пели за гонорар 8,4 млн рублей, «Иванушки International» — за 4,2 млн рублей. Артистов привозили на отдельном самолете, гостей на туда и обратно доставляли на бизнес-джетах — стоимость 27 млн рублей.

Среди гостей на празднике гуляли создательница «Марафона желаний», блогер Елена Блиновская, бизнесмен Михаил Дашкиев, бывший муж Памелы Андерсон принц Маркус.

Свадебных платья у Марии была два — от Vera Wang и Zuhair Murad.

Гостей удивляли закусками с трюфелем, черной икрой и богатым выбором изысканных блюд и вин.

19 сентября молодожены из поселка Рудничный в Анжеро-Судженске выбрали избирательный участок для того, чтобы отметить свадьбу.