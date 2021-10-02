Российская блогерша сыграла свадьбу в Африке за бешеные деньги

Пятидневное торжество прошло в Африке. Праздник решили организовать для себя и друзей в одном из самых необычных и дорогих отелей — The Royal Livingstone на берегу реки Замбези рядом со знаменитым водопадом Виктория.
В Южную Африку для проведения свадьбы абсолютно все привозили на частных самолетах — от декора до посуды и продуктов.
В отеле установили огромную сцену. Для молодоженов пели группы «Иванушки International» «Artik&Asti», а также французские исполнители Хелена Сегара и Дэмиен Сарг — звезды основного состав мюзикла «Нотр-Дам де Пари».
«Artik&Asti» пели за гонорар 8,4 млн рублей, «Иванушки International» — за 4,2 млн рублей. Артистов привозили на отдельном самолете, гостей на туда и обратно доставляли на бизнес-джетах — стоимость 27 млн рублей.
Среди гостей на празднике гуляли создательница «Марафона желаний», блогер Елена Блиновская, бизнесмен Михаил Дашкиев, бывший муж Памелы Андерсон принц Маркус.
Свадебных платья у Марии была два — от Vera Wang и Zuhair Murad.
Гостей удивляли закусками с трюфелем, черной икрой и богатым выбором изысканных блюд и вин.
19 сентября молодожены из поселка Рудничный в Анжеро-Судженске выбрали избирательный участок для того, чтобы отметить свадьбу.