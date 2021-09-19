Молодожены отметили свадьбу на избирательном участке в Сибири

Пара решила совместить день создания новой семьи и голосование. Поэтому заехали на участок № 56 перед регистрацией в ЗАГСе.
«Это символичное решение», — объяснили сибиряки решение проголосовать перед тем, как «их корабль отправится по волнам семейной жизни».
«Это кажется очень символичным создать семью в день определения будущего своей страны», — подчеркнули молодожены.
Ранее altapress.ru рассказал про новое место притяжения молодоженов, появившееся в Барнауле с открытием нового здания театра кукол «Сказка».