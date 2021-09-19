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Жизнь

Молодожены отметили свадьбу на избирательном участке в Сибири

Молодожены из поселка Рудничный в Анжеро-Судженске выбрали избирательный участок для того, чтобы отметить свадьбу, сообщает «Сибдепо».

Молодожены отметили свадьбу на избирательном участке в Кузбассе.
Молодожены отметили свадьбу на избирательном участке в Кузбассе.
кадр из видео.

Пара решила совместить день создания новой семьи и голосование. Поэтому заехали на участок № 56 перед регистрацией в ЗАГСе.

«Это символичное решение», — объяснили сибиряки решение проголосовать перед тем, как «их корабль отправится по волнам семейной жизни».

«Это кажется очень символичным создать семью в день определения будущего своей страны», — подчеркнули молодожены.

Ранее altapress.ru рассказал про новое место притяжения молодоженов, появившееся в Барнауле с открытием нового здания театра кукол «Сказка».

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