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Российская супермодель прикрыла гигантской змеей «обнаженку»

Супермодель из Еманжелинска Ирина Шейк выложила обнаженное фото, в котором прикрывает наготу змеей.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
CC0

Российская красавица никак не подписала снимок.

Но поклонники не поскупились на комплименты в адрес 33-летней модели.

«Укротительница!», Волшебница!", «Ого», — пишут ей в комментариях.

Ирина Шейк возглавила топ-100 самых сексуальных женщин России, ежегодно составляемый журналом Maxim, пишет ura.ru.

Первое место супермодель занимает уже второй год подряд.

В детстве над Ириной смеялись другие и она призвала девушек не бояться быть собой, пишет «Пятый канал».

Шейк ранее рассказала о своих недостатках.

«Я обычный человек, у меня бывают неудачные дни, когда волосы не ложатся, а кожа подводит. Я не всегда выгляжу как модель. У меня бывает второй подбородок. Идеала не существует», — рассказала супермодель.

Недавно российская супермодель Ирина Шейк рассталась со своим супругом, голливудским актером Брэдли Купером. У пары есть дочь.

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