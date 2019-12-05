Российская супермодель прикрыла гигантской змеей «обнаженку»

Российская красавица никак не подписала снимок.

Но поклонники не поскупились на комплименты в адрес 33-летней модели.

«Укротительница!», Волшебница!", «Ого», — пишут ей в комментариях.

Ирина Шейк возглавила топ-100 самых сексуальных женщин России, ежегодно составляемый журналом Maxim, пишет ura.ru.

Первое место супермодель занимает уже второй год подряд.

В детстве над Ириной смеялись другие и она призвала девушек не бояться быть собой, пишет «Пятый канал».

Шейк ранее рассказала о своих недостатках.

«Я обычный человек, у меня бывают неудачные дни, когда волосы не ложатся, а кожа подводит. Я не всегда выгляжу как модель. У меня бывает второй подбородок. Идеала не существует», — рассказала супермодель.

Недавно российская супермодель Ирина Шейк рассталась со своим супругом, голливудским актером Брэдли Купером. У пары есть дочь.