Российский певец рассказал о пережитом сексуальном насилии

В детстве Костюшкин в компании друзей играл у заброшенного завода пластполимеров. В какой-то момент к компании детей подошел незнакомец. По словам музыканта, он начал угрожать, заставил детей лечь и произвел действия сексуального характера.
«Я не понимал, вообще, что это. Мне восемь лет. Никто не понял», — заключил он.
Костюшкин уверен, что мужчина так и не понес наказания. В компании договорились никому не рассказывать о произошедшем, но раскрыть тайну артист решился из-за опасений за собственных детей.
Ранее дочь знаменитого писателя Эдуарда Успенского обвинила писателя в домашнем насилии.