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Российский певец рассказал о пережитом сексуальном насилии

Бывший участник российской группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в 8 лет лет стал жертвой сексуального насилия. Об этом певец признался в ходе передачи «Алена, блин!» на YouTube, пишут «Известия».

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

В детстве Костюшкин в компании друзей играл у заброшенного завода пластполимеров. В какой-то момент к компании детей подошел незнакомец. По словам музыканта, он начал угрожать, заставил детей лечь и произвел действия сексуального характера.

«Я не понимал, вообще, что это. Мне восемь лет. Никто не понял», — заключил он.

Костюшкин уверен, что мужчина так и не понес наказания. В компании договорились никому не рассказывать о произошедшем, но раскрыть тайну артист решился из-за опасений за собственных детей.

Ранее дочь знаменитого писателя Эдуарда Успенского обвинила писателя в домашнем насилии.

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