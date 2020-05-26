Дочь Эдуарда Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Дочь знаменитого писателя Эдуарда Успенского Татьяна выступила с открытым письмом против того, чтобы в честь ее отца назвали новую литературную премию. Об этом сообщает Sobesednik.ru.

Российская государственная детская библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. Однако дочь писателя Татьяна заявила: «Человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным».

«Мой отец был человеком жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие. Это была его система отношений в семье», — написано в открытом письме Татьяны Успенской.

По ее словам, у писателя были проблемы с алкоголем. Кроме того, он был сторонником секты Виктора Столбуна. Позицию Татьяны поддержал друг семьи — Валентин Постников. В интервью изданию он рассказал, что намерен собрать подписи коллег против присвоения премии писателя.

Подросток. Насилие. СС0

«Нельзя называть премию именем человека, который не любил детей», — аргументирует Постников.

Однако детская библиотека не откажется от учреждения премии.

«Премии еще не существует. Ее только планируется объявить. Возможность отказа от объявления премии не рассматривается», — сообщили ТАСС в пресс-службе библиотеки.

Эдуард Успенский создал множество детских произведений. Благодаря ему мир узнал Крокодила Гену, Чебурашку, Дядю Федора и Колобка.