Руководитель «Матч ТВ» объявила себя верховным жиробасом и призвала других жиробасов убирать складки

Генеральный продюсер телеканал «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала себя «верховным жиробасом». С призывом к другим «жиробасам» заняться своей фигурой телеведущая обратилась на странице в Instagram.

Канделаки заявила, что «всем очень тяжело, но необходимо возвращаться к спортивной рутине». Она считает, что если не заняться спортом, то есть только два варианта: «либо выкинуть зеркало и забыть о нем навсегда, либо оставить, но проводить с ним время, вглядываясь в складки на лице, шее и остальных складочных местах нашего тельца».

Руководитель телеканала настаивает, что складки необходимо убирать и надо начинать подготовку к весеннему сезону.

«Жиробасы, вперед!», — написала Канделаки.

Напомним, что в Барнауле в конце 2018 года общественность обсуждала рекламу велнес-клуба «Магис Спорт», на которой была изображена грузная женщина, сидящая на крыше дома под шпилем. На баннере было написано: «1 место по ожирению занимает Алтайский край среди регионов РФ. Исправляй статистику».