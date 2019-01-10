Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 января -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт
36

Руководитель «Матч ТВ» объявила себя верховным жиробасом и призвала других жиробасов убирать складки

Генеральный продюсер телеканал «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала себя «верховным жиробасом». С призывом к другим «жиробасам» заняться своей фигурой телеведущая обратилась на странице в Instagram.

Сергей Шубенков и Тина Канделаки
Сергей Шубенков и Тина Канделаки
опубликовано на странице Сергея Шубенкова в instagram.com

Канделаки заявила, что «всем очень тяжело, но необходимо возвращаться к спортивной рутине». Она считает, что если не заняться спортом, то есть только два варианта: «либо выкинуть зеркало и забыть о нем навсегда, либо оставить, но проводить с ним время, вглядываясь в складки на лице, шее и остальных складочных местах нашего тельца».

Руководитель телеканала настаивает, что складки необходимо убирать и надо начинать подготовку к весеннему сезону.

«Жиробасы, вперед!», — написала Канделаки.

Напомним, что в Барнауле в конце 2018 года общественность обсуждала рекламу велнес-клуба «Магис Спорт», на которой была изображена грузная женщина, сидящая на крыше дома под шпилем. На баннере было написано: «1 место по ожирению занимает Алтайский край среди регионов РФ. Исправляй статистику».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость