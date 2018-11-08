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«Как горилла на шпиле»: барнаульцы обсуждают новую провокационную рекламу «Магис Спорта»

Руководитель брендингового агентства Punk You Brands Данил Снитко написал критический пост в Facebook о новой наружной рекламе велнес-клуба «Магис Спорт». В ней изображена полная женщина на крыше символа Барнаула — здания под шпилем. Некоторые пользователи соцсети увидели в ее позе и мимике сходство с гориллой и сочли рекламу оскорбительной, другим она понравилась.

Реклама клубов "Магис Спорт".
Реклама клубов "Магис Спорт".
Facebook

На щите также есть текст: «1 место по ожирению занимает Алтайский край среди регионов РФ. Исправляй статистику». Напомним, в июле 2018 года о серьезных проблемах с избыточным весом у населения края сообщил Минздрав РФ.

Снитко задался вопросом, почему «Магис Спорт» «не перестанет ходить вокруг да около и не начнет уже впрямую оскорблять людей».

Данил Снитко,
руководитель брендингового агентства Punk You Brands:

Типа, «Приходите заниматься, жирные мрази!» Или писать обидные стишки: «Робин Бобин Барабек, съел сто сорок человек, стол, диван, машину, торт — приходите в «Магис-Спорт»! Ну, в самом-то деле!

По оценке Данила Снитко, это наименее «изящная» из всех реклам, которые выходили в серии, «в целом годной и долгоиграющей».

На момент публикации пост собрал более 50 лайков и множество комментариев. Мнения участников дискуссии, как обычно, разделились. Одни считают рекламу смешной, креативной и уместной, другие оскорбительной. Были также те, кто написал, что больше не занимается в клубе из-за того, что им неприятна его реклама.

Директор сети клубов «Магис Спорт» Владимир Гордейчик написал в одном из комментариев, что самоирония — это норма для компании. По его словам, люди обычно не ходят в фитнес-клуб не от обиды на рекламу, а «от лени, псевдозанятости, не интересно, это не мое».

Другая веселая реклама от «Магис Спорт»

«Магис Спорт» в последние два года регулярно размещает рекламу, вызывающую у барнаульцев смешанные чувства. В 2018 году обсуждалась реклама, привязанная к пенсионной реформе. У нее был слоган «Доплыви, добеги, докрути — доживи до пенсии».

Раньше были кампании «Было — сало», где изображались этапы похудения женщины, и «Пора менять костюмы», где женщина вылезала из костюма коровы. На рекламу фитнес-клубов жаловались в УФАС, но служба не сочла ее оскорбительной.

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