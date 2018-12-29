Садальский рассказал о чуде, случившемся на могиле знаменитой алтайской актрисы

Прославившаяся ролью Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра» Савинова долгие годы актриса боролась с мучительным недугом, повлекшим необратимые психические расстройства. Садальский отметил, что Екатерину Савинову не стали отпевать после смерти. Лишь спустя 26 лет ее муж Евгений Ташков добился от епархии разрешения перезахоронить жену по церковному обряду. Когда могилу вскрыли, ее теле оказалось не разложившимся, пишет Teleprogramma.pro.

При эксгумации все стали свидетелями чуда — тело Кати оказалось нетленным…

После нее остались несколько ярких эпизодов и две мега-роли — фантастическая, гротескная Матрена в «Женитьбе Бальзаминова» и грандиозная Фрося Бурлакова в кинокартине «Приходите завтра».

Сценарий фильма написал специально для Савиновой муж, режиссер Евгений Ташков.

В общем, Катя и была Фросей. С таким же уникальным голосом в три октавы, такая же непосредственная и диковатая, она также отправилась в Москву из глухой сибирской Ельцовки поступать «в актрисы», первый раз в жизни сев в поезд.