Самую дорогую банку Coca-Cola продают почти за 2,5 млн рублей

Баночку из ограниченной серии к Зимним олимпийским играм 1980 года в Лейк-Плэсиде с особой рецептурой вкуса продают за 2,45 млн рублей в Санкт-Петербурге. Причем пустую. Объявление разместили на « Авито ».

Как сообщает владелец раритета, маркер серии есть на поверхности банки.

Coca-Cola. «Авито» Coca-Cola. «Авито» Coca-Cola. «Авито» Coca-Cola. «Авито» Coca-Cola. «Авито»

«Такой вещи в России вы больше не найдете. Только если завезете контрабандой», — иронизирует продавец.

Однако рисковать и отправлять баночку почтой хозяин не хочет. Если вдруг вы захотите приобрести в свою коллекцию пустых банок от «Колы» эту — придется сперва купить билет Петербурга.

На скидку автор объявления просит не рассчитывать.

Ну, а если вы только начинающий собиратель, то для ваших начинаний есть готовая большая коллекция баночек Coca-Cola из разных стран всего за 6,5 млн рублей.

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