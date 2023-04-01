Самую дорогую банку Coca-Cola продают почти за 2,5 млн рублей

Как сообщает владелец раритета, маркер серии есть на поверхности банки.
«Такой вещи в России вы больше не найдете. Только если завезете контрабандой», — иронизирует продавец.
Однако рисковать и отправлять баночку почтой хозяин не хочет. Если вдруг вы захотите приобрести в свою коллекцию пустых банок от «Колы» эту — придется сперва купить билет Петербурга.
На скидку автор объявления просит не рассчитывать.
Ну, а если вы только начинающий собиратель, то для ваших начинаний есть готовая большая коллекция баночек Coca-Cola из разных стран всего за 6,5 млн рублей.
Кстати, ранее мы рассказывали про самый дорогой iPhone из лимитированной коллекции, который продают в сибирском регионе.