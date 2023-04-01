1 апреля
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Самую дорогую банку Coca-Cola продают почти за 2,5 млн рублей

Баночку из ограниченной серии к Зимним олимпийским играм 1980 года в Лейк-Плэсиде с особой рецептурой вкуса продают за 2,45 млн рублей в Санкт-Петербурге. Причем пустую. Объявление разместили на «Авито».

Coca-Cola.
Coca-Cola.
"Авито"

Как сообщает владелец раритета, маркер серии есть на поверхности банки.

Coca-Cola.
Coca-Cola.
«Авито»
Coca-Cola.
Coca-Cola.
«Авито»
Coca-Cola.
Coca-Cola.
«Авито»
Coca-Cola.
Coca-Cola.
«Авито»
Coca-Cola.
Coca-Cola.
«Авито»

«Такой вещи в России вы больше не найдете. Только если завезете контрабандой», — иронизирует продавец.

Однако рисковать и отправлять баночку почтой хозяин не хочет. Если вдруг вы захотите приобрести в свою коллекцию пустых банок от «Колы» эту — придется сперва купить билет Петербурга.

На скидку автор объявления просит не рассчитывать.

Ну, а если вы только начинающий собиратель, то для ваших начинаний есть готовая большая коллекция баночек Coca-Cola из разных стран всего за 6,5 млн рублей.

Кстати, ранее мы рассказывали про самый дорогой iPhone из лимитированной коллекции, который продают в сибирском регионе.

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