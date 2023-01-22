22 января
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Жизнь

Из белого золота и бриллиантов. Самый дорогой iPhone из лимитированной коллекции продают в сибирском регионе

С бриллиантовой снежинкой продают iPhone в Новосибирске за 50 млн рублей, пишет «КП-Новосибирск».

Самый дорогой iPhone из лимитированной коллекции продают в Новосибирске
Самый дорогой iPhone из лимитированной коллекции продают в Новосибирске
Скриншот объявления

«Корпус смартфона усыпан снегом, чтобы вы могли наслаждаться его алмазными бликами», — пишет продавец в объявлении на одном из сайтов.

По его словам, корпус телефона выполнен из белого золота и инкрустирован 511 бриллиантом, размер которого по 2−3 мм.

Также к эксклюзивному и дорогому смартфону идет подвеска в виде снежинки, выполненной из белого золота, платины и бриллиантов.

В комплекте и сертификат о подлинности украшения, а объем памяти устройства — целый терабайт.

Примечательно, что такую необычную и редкую модель создала компания Caviar и на ее сайте iPhone продается за 36 млн рублей.

Ранее стало известно, что женщина в подарок вместо айфона получила пластилин.

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