Из белого золота и бриллиантов. Самый дорогой iPhone из лимитированной коллекции продают в сибирском регионе

«Корпус смартфона усыпан снегом, чтобы вы могли наслаждаться его алмазными бликами», — пишет продавец в объявлении на одном из сайтов.
По его словам, корпус телефона выполнен из белого золота и инкрустирован 511 бриллиантом, размер которого по 2−3 мм.
Также к эксклюзивному и дорогому смартфону идет подвеска в виде снежинки, выполненной из белого золота, платины и бриллиантов.
В комплекте и сертификат о подлинности украшения, а объем памяти устройства — целый терабайт.
Примечательно, что такую необычную и редкую модель создала компания Caviar и на ее сайте iPhone продается за 36 млн рублей.
Ранее стало известно, что женщина в подарок вместо айфона получила пластилин.
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