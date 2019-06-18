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Сеть «взорвалась» от фото Веры Брежневой в дерзком купальнике

Российская исполнительница Вера Брежнева фотографии со съемок клипа. Кадры она подписала словами из старой песни «ВИА Гры»: «И пусть в моих поступках не было логики… Я не умею жить по-другому».

Вера Брежнева
Вера Брежнева
www.instagram.com/ververa/

Комментаторы разделились во мнениях относительно образа артистки.

«Самая красивая женщина на свете», «Ужасно!!!», «Как всегда шикарна», «А по-моему, вульгарно», «Огонь-женщина!», «Вот это и называется-поющие трусы!», «Вера, вы супер!», — комментируют снимки фолловеры, пишет mail.ru.

Ранее Вера Брежнева опубликовала фото в «металлическом» боди. В комментариях разгорелась жаркая полемика между подписчиками артистки. «Ты волшебная мать!», «Статус „мать“ не должен мешать женщине быть сексуальной», «Статуэтка», — стали расхваливать певицу комментаторы.

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