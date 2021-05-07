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Пара барнаульцев устроила шашлыки на тротуаре

В Барнауле открыли сезон шашлыков и вовсю наслаждаются традиционным майским развлечением. Пара горожан решила не уезжать на природу, где есть вероятность сжечь лес или подцепить энцефалит, а расположилась прямо на улице.

Кавказский шашлык.
Кавказский шашлык.
CCO

Подписчик паблика «Чёрное и Белое Барнаул» заметил отдыхающих на лавочке в районе пересечения ул. Балтийской и Сиреневой, в нескольких метрах находится пешеходный переход.

Мужчина с женщиной установили мангал и жарили мясо.

Шашлыки в Барнауле.
Шашлыки в Барнауле.
vk.com/chb_brn

Барнаульцы посчитали такое поведение некультурным и нарушающим правила пожарной безопасности.

Можно ли жарить шашлык во дворе

Шашлыки категорически нельзя жарить во дворе многоэтажки или в гаражах, на балконах и лоджиях квартир. За нарушение особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф до 5 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

Расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 м, до хвойных — 100 м. Поблизости от мангала должны быть средства пожаротушения, в идеале — огнетушитель, подойдет и бочка с водой или песком.

В МЧС напомнили, что в условиях особого противопожарного режима запрещено разводить открытый огонь и готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.

Особый противопожарный режим в Алтайском крае действует с 28 апреля.

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