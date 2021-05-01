Куда сходить в Барнауле на длинных выходных с 1 по 10 мая

Самые необычные длинные выходные года можно провести не только на шашлыках. Можно наконец-то обойти все музеи и галереи города, сходить в кино и театр или зоопарк. «Афиша» подскажет направление.

Кино

Один из самых ожидаемых блокбастеров весны — это «Девятаев» с Павлом Прилучным. Режиссеры картины — Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов.

Летом 1944 года летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег на самолете.

Продюсер «Конг. Остров Черепа» снял кровавый военный боевик о японо-китайской войне «Восемь сотен».

400 солдат из 524-го полка 88-й дивизии Народно-революционной армии Китая четыре дня и четыре ночи ведут оборону склада Сыхан в Шанхае от многократно превосходящих сил Императорской армии Японии.

А в это время на другом берегу реки Суджоу идёт мирная жизнь — обычные граждане и представители иностранных государств наблюдают за самым настоящим театром военных действий.

Картину можно будет посмотреть с 6 мая, на языке оригинала с субтитрами.

Также с 6 мая в кино еще одна военная драма — «Сопротивление» с Джесси Айзенбергом.

Реальная история великого артиста-мима Марселя Марсо, который во время Второй мировой войны, участвуя во французском Сопротивлении, рискуя собственной жизнью, должен спасти жизни 123 детей, переправив их через горы и леса Швейцарии.

С детьми можно пойти на забавный мультик про цирк и мечту «Зверокрекеры».

Однажды Оуэн обнаруживает секретную коробку с печеньем, принадлежавшую его дяде Бобу. Магическое печенье превращает любого, кто его съест, в животного, а стоит его разломать, как снова станешь человеком.

С помощью такой магии Хантингтоны намерены создать беспрецедентное звериное шоу, но вскоре они выясняют, что их главным конкурентом остается владелец самой крупной цирковой сети — Горацио.

Кстати, главных героев озвучили солисты группы LittleBig — Илья Прусикин и Софья Таюрская.

Театр

В барнаульских театрах на этих выходных можно посмотреть сразу несколько премьер.

В театре драмы 2 и 9 мая покажут спектакль «Леха». Это история об обычном дедушке, который под старость лет внезапно нашел любовь всей своей жизни. Но родные дети этого не способны понять. Начало в 17:30, цена билета — 300−350 рублей.

5 мая здесь покажут черную комедию по Булгакову «Театральный роман». Это история о театральном закулисье и писательском мире 30-х годов. Начало в 18:30, цена билета — 300−350 рублей.

Спектакль «Жар и холод , или Идея господина Дома» Анна Зайкова

6 мая состоится еще один премьерный показ спектакля Владимира Золотаря «Жар и холод, или Идея господина Дома». Красавица Леона крутит роман с тремя мужчинами, но когда узнает об измене собственного мужа, начинает сходить с ума. Начало в 18:30, цена билета 150−700 рублей.

В Молодежном театре Алтая 8 мая на сцену выйдут воспитанники театральной студии «Старая школа». Они покажут детскую постановку «Всем на свете нужен дом» о милосердии и готовности прийти на помощь. Начало в 12:00, цена билета — 200 рублей.

Всем на свете нужен дом

В театре кукол «Сказка» для самых маленьких 8 мая пройдут показы спектакля «Гадкий утенок» по сказке Андерсена. Постановка необычная и обязательно найдет отклик не только у детей, но и у взрослых. Начало в 11:30 и 12:30, цена билета — 300 рублей.

9 мая пройдет спектакль «Дневник ленинградской школьницы» — это постановка по мотивам реальных записей Тани Савичевой, девочки, чья семья погибла в блокадном Ленинграде. Начало в 13:00 и 17:00, цена билета — 300−350 рублей.

Дневник ленинградской школьницы Театр кукол «Сказка»

В музыкальном театре 6 мая пройдет самая «свежая» постановка «Невеста из Имеретии». Это искрометная комедия с грузинским темпераментом об овдовевшем Бекине, который вновь решил жениться. Начало в 18:30, цена билета — 400−800 рублей.

Спектакль «Невеста из Имеретии». Анна Зайкова.

7 мая в этом же театре пройдет спектакль «А зори здесь тихие» по повести Васильева о подвиге пяти девушек-зенитчиц. Начало в 18:30, цена билета — 200−500 рублей.

Концерт

На длинных выходные не обойдется без традиционных праздничных концертов, посвященных Победе в Великой Отечественной.

5 мая в концертном зале «Сибирь» пройдет программа «Герои Алтая». Государственный ансамбль песни и танца «Алтай» с глубоким поклоном и уважением прикоснулся своим искусством к этой великой истории страны. Начало в 18:30, цена билета — 200−400 рублей.

Герои Алтая

В этот же день Русский камерный оркестр Барнаула и ведущий солист Екатеринбургского театра оперы и балета, приглашенный солист Большого и Мариинского театров Александр Краснов исполнят концертную программу «И все о той весне». Начало в 18:30, цена билета — 300−400 рублей.

8 мая в клубе «Фараон» выступит рэп-певец Niletto (он же Данила Прытков). В одночасье он стал знаменит после трека «Любимка», а сегодня его фанаты знаю наизусть и другие хиты — «Краш», «Повезёт», «Ты такая красивая», «Сирень», «Платить за дружбу не нужно» и другие.

Музеи

До 9 мая будет работать краеведческий музей на Ползунова, 46 — а затем закроется на длительную реконструкцию.

Поэтому не упустите возможность и посетите последние экскурсии, где вам расскажут о природе Алтая. Подробная программа здесь.

Большой лось — знаменитый экспонат краеведческого музея. Анна Зайкова.

6 мая в выставочном зале музея «Город» (пр. Ленина, 111) откроется выставка «13+1» члена Союза Художников России Ивана Ильющенко. Главный акцент в экспозиции сделан на графике, написанной в путешествиях по 13 странам и России.

Также здесь будут картины, выполненные в технике гиперреализм (аэрография). Вход — 25−40 рублей.

Планетарий

На выходных в планетарии ежедневно три раза в день будут проходить полнокупольные программы.

Все любители космоса смогут узнать о тайнах Луны и Марса, попутешествовать по Солнечной системе и вне ее, подсчитать созвездия.

Парад планет. Космос СС0

Также 7 мая в 13:00 пройдет бесплатная спецпрограмма «Помним. Чтим. Годимся». На полнокупольном экране зрителям покажут короткометражный фильм «Рассказ танкиста» по Твардовскому, а поэтический клуб «Интуиция» исполнит стихи о войне.

Другие программы можно посмотреть здесь. Цена билета — 100−150 рублей.