Куда сходить в Барнауле на длинных выходных с 1 по 10 мая

Кино
Один из самых ожидаемых блокбастеров весны — это «Девятаев» с Павлом Прилучным. Режиссеры картины — Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов.
Летом 1944 года летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег на самолете.
Продюсер «Конг. Остров Черепа» снял кровавый военный боевик о японо-китайской войне «Восемь сотен».
400 солдат из 524-го полка 88-й дивизии Народно-революционной армии Китая четыре дня и четыре ночи ведут оборону склада Сыхан в Шанхае от многократно превосходящих сил Императорской армии Японии.
А в это время на другом берегу реки Суджоу идёт мирная жизнь — обычные граждане и представители иностранных государств наблюдают за самым настоящим театром военных действий.
Картину можно будет посмотреть с 6 мая, на языке оригинала с субтитрами.
Также с 6 мая в кино еще одна военная драма — «Сопротивление» с Джесси Айзенбергом.
Реальная история великого артиста-мима Марселя Марсо, который во время Второй мировой войны, участвуя во французском Сопротивлении, рискуя собственной жизнью, должен спасти жизни 123 детей, переправив их через горы и леса Швейцарии.
С детьми можно пойти на забавный мультик про цирк и мечту «Зверокрекеры».
Однажды Оуэн обнаруживает секретную коробку с печеньем, принадлежавшую его дяде Бобу. Магическое печенье превращает любого, кто его съест, в животного, а стоит его разломать, как снова станешь человеком.
С помощью такой магии Хантингтоны намерены создать беспрецедентное звериное шоу, но вскоре они выясняют, что их главным конкурентом остается владелец самой крупной цирковой сети — Горацио.
Кстати, главных героев озвучили солисты группы LittleBig — Илья Прусикин и Софья Таюрская.
Театр
В барнаульских театрах на этих выходных можно посмотреть сразу несколько премьер.
В театре драмы 2 и 9 мая покажут спектакль «Леха». Это история об обычном дедушке, который под старость лет внезапно нашел любовь всей своей жизни. Но родные дети этого не способны понять. Начало в 17:30, цена билета — 300−350 рублей.
5 мая здесь покажут черную комедию по Булгакову «Театральный роман». Это история о театральном закулисье и писательском мире 30-х годов. Начало в 18:30, цена билета — 300−350 рублей.
6 мая состоится еще один премьерный показ спектакля Владимира Золотаря «Жар и холод, или Идея господина Дома». Красавица Леона крутит роман с тремя мужчинами, но когда узнает об измене собственного мужа, начинает сходить с ума. Начало в 18:30, цена билета 150−700 рублей.
В Молодежном театре Алтая 8 мая на сцену выйдут воспитанники театральной студии «Старая школа». Они покажут детскую постановку «Всем на свете нужен дом» о милосердии и готовности прийти на помощь. Начало в 12:00, цена билета — 200 рублей.
В театре кукол «Сказка» для самых маленьких 8 мая пройдут показы спектакля «Гадкий утенок» по сказке Андерсена. Постановка необычная и обязательно найдет отклик не только у детей, но и у взрослых. Начало в 11:30 и 12:30, цена билета — 300 рублей.
9 мая пройдет спектакль «Дневник ленинградской школьницы» — это постановка по мотивам реальных записей Тани Савичевой, девочки, чья семья погибла в блокадном Ленинграде. Начало в 13:00 и 17:00, цена билета — 300−350 рублей.
В музыкальном театре 6 мая пройдет самая «свежая» постановка «Невеста из Имеретии». Это искрометная комедия с грузинским темпераментом об овдовевшем Бекине, который вновь решил жениться. Начало в 18:30, цена билета — 400−800 рублей.
7 мая в этом же театре пройдет спектакль «А зори здесь тихие» по повести Васильева о подвиге пяти девушек-зенитчиц. Начало в 18:30, цена билета — 200−500 рублей.
Концерт
На длинных выходные не обойдется без традиционных праздничных концертов, посвященных Победе в Великой Отечественной.
5 мая в концертном зале «Сибирь» пройдет программа «Герои Алтая». Государственный ансамбль песни и танца «Алтай» с глубоким поклоном и уважением прикоснулся своим искусством к этой великой истории страны. Начало в 18:30, цена билета — 200−400 рублей.
В этот же день Русский камерный оркестр Барнаула и ведущий солист Екатеринбургского театра оперы и балета, приглашенный солист Большого и Мариинского театров Александр Краснов исполнят концертную программу «И все о той весне». Начало в 18:30, цена билета — 300−400 рублей.
8 мая в клубе «Фараон» выступит рэп-певец Niletto (он же Данила Прытков). В одночасье он стал знаменит после трека «Любимка», а сегодня его фанаты знаю наизусть и другие хиты — «Краш», «Повезёт», «Ты такая красивая», «Сирень», «Платить за дружбу не нужно» и другие.
Музеи
До 9 мая будет работать краеведческий музей на Ползунова, 46 — а затем закроется на длительную реконструкцию.
Поэтому не упустите возможность и посетите последние экскурсии, где вам расскажут о природе Алтая. Подробная программа здесь.
6 мая в выставочном зале музея «Город» (пр. Ленина, 111) откроется выставка «13+1» члена Союза Художников России Ивана Ильющенко. Главный акцент в экспозиции сделан на графике, написанной в путешествиях по 13 странам и России.
Также здесь будут картины, выполненные в технике гиперреализм (аэрография). Вход — 25−40 рублей.
Планетарий
На выходных в планетарии ежедневно три раза в день будут проходить полнокупольные программы.
Все любители космоса смогут узнать о тайнах Луны и Марса, попутешествовать по Солнечной системе и вне ее, подсчитать созвездия.
Также 7 мая в 13:00 пройдет бесплатная спецпрограмма «Помним. Чтим. Годимся». На полнокупольном экране зрителям покажут короткометражный фильм «Рассказ танкиста» по Твардовскому, а поэтический клуб «Интуиция» исполнит стихи о войне.
Другие программы можно посмотреть здесь. Цена билета — 100−150 рублей.