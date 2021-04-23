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Любовь и весна. В барнаульском ТЦ открылась выставка нежных картин

В ТРЦ «Весна» в Барнауле открылась художественная выставка барнаульских художников. Все сюжеты объединены весенней темой.

Картины в ТРЦ "Весна"
Картины в ТРЦ "Весна"
ТРЦ "Весна"

В экспозиции представлены 30 работ барнаульских художников — Игоря Фридриха, Марины Фроловой, Ольги Зиновской, Татьяны Михайловой, Ольги Мамоновой и других авторов.

Представители торгового центра говорят, что все полотна пропитаны «весенним ароматом» и обязательно подарят посетителям хорошее настроение.

«Солнце всё чаще посылает тёплые согревающие лучи. И под ними радостно распускаются первые цветы. Зимнее сине-белое царство вовсю теснит весеннее разноцветье зелёного, жёлтого, сиреневого. Так чувствуется весна. И эти ощущения сейчас повсюду, в том числе и на нашей выставке», — описывают экспозицию организаторы.

Выставка находится на втором этаже торгового центра. Посмотреть ее можно ежедневно с 10:00 до 22:00. Работать она будет до середины мая.

Другие культурные события выходных можно посмотреть здесь.

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