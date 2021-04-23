Любовь и весна. В барнаульском ТЦ открылась выставка нежных картин

В экспозиции представлены 30 работ барнаульских художников — Игоря Фридриха, Марины Фроловой, Ольги Зиновской, Татьяны Михайловой, Ольги Мамоновой и других авторов.

Представители торгового центра говорят, что все полотна пропитаны «весенним ароматом» и обязательно подарят посетителям хорошее настроение.

«Солнце всё чаще посылает тёплые согревающие лучи. И под ними радостно распускаются первые цветы. Зимнее сине-белое царство вовсю теснит весеннее разноцветье зелёного, жёлтого, сиреневого. Так чувствуется весна. И эти ощущения сейчас повсюду, в том числе и на нашей выставке», — описывают экспозицию организаторы.